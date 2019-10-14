Томас Цорн: Рано говорить о целях и задачах Тедеско «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн не стал называть задачи, поставленные перед новым главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

– Задачи и цели? Еще рано об этом говорить. Он только принял работу. Пускай он посмотрит, какой есть потенциал. Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков. Готов ли нести ответственность? Это больше вопрос к акционерам клуба. Они будут решать, кто несет ответственность, – приводит слова Цорна Sport24.