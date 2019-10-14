«Аякс» отправится на матч с «Лиллем» на поезде Пресс-служба Голландских железных дорого сообщила, что «Аякс» поедет на матч Лиги чемпионов против «Лилля» на поезде.

Новости СМИ2 Расстояние между городами – 289 км. Поезд идет чуть более трех часов. – Поезд – экологичнее, приятнее и комфортнее. Поездка по железной дороге станет для футболистов менее утомительной, чем полет на самолете, – сообщил генменеджер «Аякса» Эдвин ван дер Сар. Матч «Лилль» – «Аякс» состоится 27 ноября.