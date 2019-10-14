Андрей Тихонов: Давать карт-бланш Тедеско – это перебор Легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов скептически относится к фигуре нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

Сегодня 34-летний специалист подписал контракт с клубом до 31 мая 2021 года.

– Дело руководства решать, кого назначать, – есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать «Спартак». Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг, – он приходит в другой клуб, это «Спартак». Когда он что-то сделает для «Спартака», тогда и будем его оценивать. Я читал, что он дошел до группы Лиги чемпионов, а на следующий год его уволили. Для меня это странное назначение – тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб России.

Оценивать нового тренера будем по его результатам. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и еще давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришел Моуринью и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско – это перебор, – приводит слова Тихонова «Чемпионат».