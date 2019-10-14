Российские юниоры забили шесть безответных мячей Эстонии Вторая подряд победа над прибалтами.

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В товарищеском матче сборная России U19 обыграла Эстонию – 6:0.

По два мяча в составе победителей забили Максим Петров и Максим Кутовой. По разу отличились Эдгар Севикян и Владислав Микушин.

Позавчера в матче этих команд россияне победили – 3:0.

Встреча проходила в Таллине.