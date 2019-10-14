Первый канал покажет класико «Барселона» – «Реал» Большой футбол бесплатно увидит вся страна.

Матч десятого тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» будет показан на Первом канале в прямом эфире, сообщает пресс-служба вещателя.

Встреча пройдет 26 октября. Начало – в 14.00 по московскому времени.

Первый канал уже показывал класико в декабре 2017 года и в марте 2018-го.