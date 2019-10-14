Первый канал покажет класико «Барселона» – «Реал»

Матч десятого тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» будет показан на Первом канале в прямом эфире, сообщает пресс-служба вещателя.
Встреча пройдет 26 октября. Начало – в 14.00 по московскому времени.
Первый канал уже показывал класико в декабре 2017 года и в марте 2018-го.
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