Первый канал покажет класико «Барселона» – «Реал» - Советский спорт
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14 октября 2019 20:42ФутболКоноплев Александр

Первый канал покажет класико «Барселона» – «Реал»

Большой футбол бесплатно увидит вся страна.

Матч десятого тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» будет показан на Первом канале в прямом эфире, сообщает пресс-служба вещателя.

Встреча пройдет 26 октября. Начало – в 14.00 по московскому времени.

Первый канал уже показывал класико в декабре 2017 года и в марте 2018-го.

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