Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020 - Советский спорт
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14 октября 2019 23:37ФутболКоноплев Александр

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020

Шевченко вернул Украину в элиту.

В матче восьмого тура группы B отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины в Киеве обыграла Португалию – 2:1.

В составе победителей отличились Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27). У проигравших отличился Криштиану Роналду (72).

Сборная Украины гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2020 с первого места в группе.

В другом матче Литва дома уступила Сербии – 0:2

Евро-2020
Квалификация
Группа B
Восьмой тур

Украина – Португалия – 2:1 (2:0)
Голы: Яремчук, 6 (1:0); Ярмоленко, 27 (2:0); Роналду, 72 (пенальти, 2:1).
Удаление: Степаненко, 72 – нет.

Литва – Сербия – 0:2 (0:1)
Голы: Митрович, 49 (0:1); Митрович, 53 (0:2).

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