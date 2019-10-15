Ярошик не против возглавить «Крылья Советов»

- После завершения тренерских курсов, конечно, есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не прийти в «Крылья Советов»? Я не против. Это город, в котором я жил. У меня там полно друзей, я знаю, где находится база. Знаю, что в Самаре живут одни из лучших фанатов. Там мне было бы намного легче, чем в любой другой команде, - цитирует Ярошика «РИА Новости».
Добавим, что после 12 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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