Ярошик не против возглавить «Крылья Советов» Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал, что готов возглавить самарский клуб, если возникнет соответствующая вакансия.

- После завершения тренерских курсов, конечно, есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не прийти в «Крылья Советов»? Я не против. Это город, в котором я жил. У меня там полно друзей, я знаю, где находится база. Знаю, что в Самаре живут одни из лучших фанатов. Там мне было бы намного легче, чем в любой другой команде, - цитирует Ярошика «РИА Новости».

Добавим, что после 12 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.