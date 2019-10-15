Фернандес готовится к матчу с «Уфой» по индивидуальной программе Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в преддверии встречи 13-го тура российской премьер-лиги с «Уфой» будет готовиться по индивидуальной программе.

Новости СМИ2 - Нога по-прежнему болит. До матча будет работать по индивидуальному плану, - цитирует «РИА Новости» источник знакомый с ситуацией. Напомним, что встреча «Уфа» - ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.