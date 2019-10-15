Пласидо Доминго поздравил сборную России с выходом в финальную часть ЧЕ-2020

- Я поздравляю российскую сборную, она вышла в финал, я футбольный болельщик. Я следовал за испанской сборной на чемпионате мира в прошлом году, когда он был в России, все было организовано потрясающе, - приводит слова Доминго ТАСС.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 13 октября, сборная России обыграла команду Кипра (5:0) в рамках группового этапа квалификации к Евро-2020 и досрочно вышла в финальную стадию турнира.
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