Юрген Ребер: Тедеско многое знает о футболе, но отправляться работать за границу всегда тяжело Бывший наставник «Сатурна» Юрген Ребер прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

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- Тедеско многое знает о футболе, но отправляться работать за границу всегда тяжело. Я немногое знаю об этом «Спартаке» и его уровне, но если ты хороший тренер и у тебя хорошая команда, ты будешь успешен. За 22 года тренерской работы я понял, что порой нужно оказаться в нужном месте в нужное время, - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» в минувший понедельник, 14 октября. Контракт немецкого специалиста с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2021 года.