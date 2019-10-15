Александр Чеферин: Санкции УЕФА за расизм будут еще жестче 14 октября футболисты сборной Англии стали жертвами расистских выкриков со стороны болгарских болельщиков.

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Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал изгнать расистов со стадионов. По его словам, наказание за проявления ненависти будет еще строже.

– УЕФА делает все возможное, чтобы изгнать эту болезнь из футбола. Футбольная семья вместе с правительствами и другими организациями должна объявить войну расистам и изгнать со стадионов. Санкции УЕФА за расизм одни из самых строгих в спортивном мире, но теперь они будут еще жестче, – приводит AP слова Чеферина.