Александр Чеферин: Санкции УЕФА за расизм будут еще жестче - Советский спорт
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15 октября 2019 16:05ФутболКоноплев Александр

Александр Чеферин: Санкции УЕФА за расизм будут еще жестче

14 октября футболисты сборной Англии стали жертвами расистских выкриков со стороны болгарских болельщиков.

Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал изгнать расистов со стадионов. По его словам, наказание за проявления ненависти будет еще строже.

– УЕФА делает все возможное, чтобы изгнать эту болезнь из футбола. Футбольная семья вместе с правительствами и другими организациями должна объявить войну расистам и изгнать со стадионов. Санкции УЕФА за расизм одни из самых строгих в спортивном мире, но теперь они будут еще жестче, – приводит AP слова Чеферина.

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