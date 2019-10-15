Дубль Шомуродова принес Узбекистану победу над Сингапуром На данный момент Узбекистан лидирует в своей группе.

В матче четвертого тура азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Сингапура дома уступила Узбекистану – 1:3.

В составе победителей отличились экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов (15-я минута) и нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов (51 и 90+2).

Узбекистан с двумя победами в трех матчах возглавляет турнирную таблицу в группе D, но сегодня его может обогнать Саудовская Аравия.