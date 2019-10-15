Андреас Хинкель: «Спартак» – самый популярный в России Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель объяснил, почему он согласился на работу в московском клубе.

По словам специалиста, у него полное взаимопонимание с новым наставником красно-белых Доменико Тедеско.

– Мы с Тедеско вновь хотели поработать вместе, так как отлично понимаем друг друга. «Спартак» – это большой вызов. Это самый популярный клуб в России с 25 миллионами фанатов в стране.

Я разговаривал с Кевином Кураньи о Москве. У него много хороших впечатлений. Это очень важно – получить новые впечатления, не только в спортивной сфере, – приводит слова Хинкеля Bild.

Хинкель провел 21 матч за сборную Германии. Он – участник чемпионата Европы 2004 года.