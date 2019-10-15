Леонид Федун: Тедеско не знает русского языка? Не проблема. Его возраст? Никаких проблем Бизнесмен ни о чем не беспокоится.

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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение немца Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

– Контракт с ним подписан до 31 мая 2021 года – это нормально?

– Абсолютно нормально, достаточно.

– А почему все-таки он, а не кто-то другой?

– Это был выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился.

– Но он русского совсем не знает, будет работать через переводчика. Да и почти все его помощники – немцы. Это не осложнит его взаимоотношения с командой?

– Для меня нет. Для игроков тоже, поскольку он будет на английском языке говорить, а большинство футболистов его знают. Кроме того, он знает еще четыре языка. Испанский, французский, немецкий. Так что там проблем нет никаких вообще.

– Но он еще очень молодой – Тедеско 34 года. А защитнику «Спартака» Андрею Ещенко 35…

– Ну и что? Никаких проблем, – сказал Федун в интервью «Комсомольской правде».