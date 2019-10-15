Леонид Федун: Задача Тедеско – сделать работоспособной команду, которая сможет бороться за титул Владелец «Спартака» Леонид Федун не отказывается от своих планов передать команду болельщикам в 2023 году.

– Чего не хватает для побед «Спартаку» сейчас?

– Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда.

– Какие вы ставите задачи перед тренером?

– На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется.

– А дальше?

– А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков?

– Да, мы с вами как-то говорили на эту тему, вы по-прежнему…

– Это не по-прежнему. Это мое решение, которое не будет изменено.

– А если болельщики вас не поддержат и скажут – нет…

– Ну, в нашей стране рабства ж нет, правильно? – сказал Федун в интервью «Комсомольской правде».