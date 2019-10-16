УЕФА дисквалифицирует сектор фанатов «Лацио» за фашисткие приветствия Сектор активных болельщиков римлян будет закрыт на матче Лиги Европы с «Селтиком».

УЕФА принял решение о закрытии сектора фанатов «Лацио» на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Селтиком», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Активные болельщики римлян наказаны за фашистские приветствия в матче второго тура с «Ренном» (2:1) на «Стадио Олимпико». При этом существовала вероятность, что игра с «Селтиком» вообще могла пройти при пустых трибунах, однако УЕФА снизил тяжесть наказания клуба.

«Тяжелое наказание, которое, по-видимому, учитывает явное осуждение, высказанное обществом «бьянкочелести» в отношении ненавистных расистских актов, совершенных рядом безответственных людей», – говорится в заявлении клуба.

При этом «Лацио» намерен привлечь нарушителей к уголовной и гражданской ответственности.

Напомним, 24 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» сыграет с «Селтиком» в гостях, а 7 ноября – примет шотландцев дома.