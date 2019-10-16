Станислав Черчесов – об игроках: Миллионеры, не миллионеры, они нормальные ребята и любят страну - Советский спорт
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16 октября 2019 11:16ФутболЛипкин Антон

Станислав Черчесов – об игроках: Миллионеры, не миллионеры, они нормальные ребята и любят страну

Россия вышла на Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

– Мальчишки, ладно, что забивают, умирают на поле, бьются. Никто ногу не убирает. И это ваша заслуга. Станислав Саламыч, как удалось миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят, превратить в настоящих звезд, которых любит страна, и которые чувствуют свою ответственность?
– У вас неправильная информация, – сказал Черчесов. – Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры – это уходит на второй план, когда знаем, за что… Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют… Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили.

Напомним, в воскресенье сборная России победила Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд, и обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где сборная России будет выступать на групповом этапе.

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