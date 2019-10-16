Герасимов победил Фаббиано на «Кубке Кремля» и вышел на Рублева - Советский спорт
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16 октября 2019 12:44ФутболЛипкин Антон

Герасимов победил Фаббиано на «Кубке Кремля» и вышел на Рублева

Матч продолжался 1 час 18 минут.

98-я ракетка мира белорус Егор Герасимов вышел во второй круг турнира ATP «Кубок Кремля» в Москве.

26-летний Герасимов, пробившийся в основную сетку через квалификацию, нанес поражение Томасу Фаббиано из Италии, который занимает 89-е место в мировом рейтинге. За 1 час 18 минут матч завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Следующим соперником Герасимова станет 31-я ракетка мира Андрей Рублев из России, который накануне выбил Александра Бублика из Казахстана.

Москва
Турнир ATP «Кубок Кремля»
Призовой фонд 840 130 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг

Егор Герасимов (Белоруссия, Q) – Томас Фаббиано (Италия) – 6:3, 6:4

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