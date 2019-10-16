Вячеслав Колосков: Ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале Евро Россия и Украина гарантировали себе участие в финальном турнире Евро-2020.

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном матче сборных России и Украины на Евро-2020.

«Это не от нас зависит, зависит от футболистов, – приводит «Рейтинг Букмекеров» слова Колоскова. – Если будут играть хорошо, в любом случае это может произойти. Но ничего страшного не случится, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале. Конечно, сюда привяжут политику, но сами футболисты будут играть в рамках правил».

Напомним, сборные России и Украины уже обеспечили себе участие в финальном турнире Евро-2020 и будут разведены при жеребьевке, однако могут встретиться в плей-офф. На групповом этапе Россия попадет в группу B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля.