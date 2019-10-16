Джикия встретится с болельщиками «Спартака» перед матчем с «Рубином» Капитан красно-белых пропустит матч из-за дисквалификации.

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия проведет встречу с болельщиками перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Рубином», сообщает твиттер красно-белых.

25-летний защитник пообщается с гостями ресторана Platinum на «Открытие Арене». Напомним, из-за удаления в игре предыдущего тура с «Краснодаром» (1:2) Джикия пропустит матч с «Рубином».

🙌 Георгий Джикия встретится с болельщиками перед матчем #СпартакРубин



Перед субботним матчем на @otkritiearena у гостей ресторана Platinum будет возможность пообщаться с капитаном нашей команды!



⏰ Встреча с начнется в 15:30! Билеты на матч: https://t.co/i7Jq34TtBM#Джикия pic.twitter.com/2moclwgYYP — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 16, 2019

Эта игра станет дебютной в «Спартаке» для нового главного тренера Доменико Тедеско, который был официально назначен в понедельник.

После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).