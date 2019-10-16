УЕФА наказал «Лацио» закрытием фанатской трибуны на матч с «Селтиком» Фанаты римлян наказаны за расистское поведение в матче с «Ренном».

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Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о частичном закрытии трибун «Стадио Олимпико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» – «Селтик», сообщает официальный сайт союза.

Итальянский клуб наказан за расистское поведение фанатов во время домашней игры второго тура с «Ренном» (2:1).

По решению УЕФА, на матче с «Селтиком» 7 ноября будут закрыты сектора с 46-го по 49-й, где обычно располагаются активные болельщики «бьянкочелести».

Также «Лацио» придется заплатить штраф в 20 тысяч евро. А в случае повторения нарушений в течение одного года клуб накажут проведением матча без зрителей.

Напомним, 24 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» сыграет с «Селтиком» в гостях.