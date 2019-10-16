Лунев стал отцом

В семье вратаря «Зенита» Андрея Лунева и его жены Дианы родился первенец. 15 октября на свет появился мальчик, которого назвали Денисом, информирует официальный твиттер петербургского клуба.
«Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения!» – написано в сообщении.
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