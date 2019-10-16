Максим Деменко: Возможно, Федун выплатит Тедеско неустойку и пригласит Черчесова Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко не исключил, что владелец красно-белых Леонид Федун по-прежнему рассчитывает на приглашение Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.

Сейчас специалист возглавляет сборную России, а «Спартак» недавно объявил о назначении 34-летнего Доменико Тедеско.

– В команде есть игроки старше Тедеско. Это не станет проблемой?

– Нет. Это никакой роли не играет. Есть тренер и определенные условия. Авторитет у Тедеско все равно будет. Тем более с ним тесно работает Цорн. А сам тренер по большому счету ничем не рискует, придя в «Спартак». Он пришел в тяжелой ситуации исправлять положение. А до этого помогал в какой-то команде второй немецкой лиги.

– Тогда почему пригласили его?

– Федун просил Цорна кого-то подыскать, а другие тренеры выдвигали свои условия. А вообще, думаю, что разговоры насчет Черчесова велись не просто так. Возможно, Федун оставит Тедеско до конца чемпионата, и если результаты будут не те, которые хотелось бы видеть, он выплатит неустойку и пригласит Черчесова, – приводит слова Деменко «Евро-футбол».