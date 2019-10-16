Максим Деменко: Возможно, Федун выплатит Тедеско неустойку и пригласит Черчесова

Сейчас специалист возглавляет сборную России, а «Спартак» недавно объявил о назначении 34-летнего Доменико Тедеско.
– В команде есть игроки старше Тедеско. Это не станет проблемой?
– Нет. Это никакой роли не играет. Есть тренер и определенные условия. Авторитет у Тедеско все равно будет. Тем более с ним тесно работает Цорн. А сам тренер по большому счету ничем не рискует, придя в «Спартак». Он пришел в тяжелой ситуации исправлять положение. А до этого помогал в какой-то команде второй немецкой лиги.
– Тогда почему пригласили его?
– Федун просил Цорна кого-то подыскать, а другие тренеры выдвигали свои условия. А вообще, думаю, что разговоры насчет Черчесова велись не просто так. Возможно, Федун оставит Тедеско до конца чемпионата, и если результаты будут не те, которые хотелось бы видеть, он выплатит неустойку и пригласит Черчесова, – приводит слова Деменко «Евро-футбол».
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