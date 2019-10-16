Черышев и Семенов – в символической сборной двух туров квалификации Евро-2020 УЕФА назвал сборную лучших игроков минувшей недели отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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В нее попали россияне Денис Черышев и Андрей Семенов, которые поучаствовали в двух разгромных победах сборной России над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0).

Полностью выбор УЕФА выглядит так: Мерт Гюнок (Турция) – Андрей Семнов (Россия), Мерих Демирал (Турция), Регви Балдвинссон (Фарерские острова) – Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина), Эран Захави (Израиль) – Ромелу Лукаку (Бельгия), Гарри Кейн (Англия), Роберт Левандовски (Польша).