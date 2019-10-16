Макси Лопес простил Икарди - Советский спорт
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16 октября 2019 19:44ФутболКоноплев Александр

Макси Лопес простил Икарди

Экс-форвард «Москвы» Макси Лопес признался, что больше не держит зла на форварда «ПСЖ» Мауро Икарди.

Несколько лет назад Икарди увел у Лопеса жену – Ванду Нару.

– Мои отношения потерпели неудачу, но я стал мудрее. Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни – подарить счастье своим детям. Остальное уже не важно, – приводит слова Лопеса Club 947.

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