Макси Лопес простил Икарди Экс-форвард «Москвы» Макси Лопес признался, что больше не держит зла на форварда «ПСЖ» Мауро Икарди.

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Несколько лет назад Икарди увел у Лопеса жену – Ванду Нару.

– Мои отношения потерпели неудачу, но я стал мудрее. Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни – подарить счастье своим детям. Остальное уже не важно, – приводит слова Лопеса Club 947.