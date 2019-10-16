Макси Лопес простил Икарди

Несколько лет назад Икарди увел у Лопеса жену – Ванду Нару.
– Мои отношения потерпели неудачу, но я стал мудрее. Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни – подарить счастье своим детям. Остальное уже не важно, – приводит слова Лопеса Club 947.
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