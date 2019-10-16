Агент: Было бы неплохо, чтобы Зинченко обыграл Роналду в серии А Агент Алан Прудников, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, не исключил переход украинца в клуб серии А.

Недавно сборная Украины с Зинченко обыграла Португалию с Криштиану Роналду. По словам агента, встреча двух футболистов может состояться в итальянском чемпионате.

– Благодарны Гвардиоле, что он дал Александру возможность развиваться и играть. Зинченко продлил контракт, он сфокусирован на «Ман Сити», хочет выиграть много трофеев, но в футболе никогда не говори никогда.

Было бы неплохо, чтобы Зинченко обыграл Роналду в серии А. Но нужно, чтобы Криштиану не завязывал с футболом, ведь сейчас будущее Зинченко связано с «Сити», – приводит слова Прудникова Calcionapoli24.