Агент: Было бы неплохо, чтобы Зинченко обыграл Роналду в серии А - Советский спорт
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16 октября 2019 19:54ФутболКоноплев Александр

Агент: Было бы неплохо, чтобы Зинченко обыграл Роналду в серии А

Агент Алан Прудников, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, не исключил переход украинца в клуб серии А.

Недавно сборная Украины с Зинченко обыграла Португалию с Криштиану Роналду. По словам агента, встреча двух футболистов может состояться в итальянском чемпионате.

– Благодарны Гвардиоле, что он дал Александру возможность развиваться и играть. Зинченко продлил контракт, он сфокусирован на «Ман Сити», хочет выиграть много трофеев, но в футболе никогда не говори никогда.

Было бы неплохо, чтобы Зинченко обыграл Роналду в серии А. Но нужно, чтобы Криштиану не завязывал с футболом, ведь сейчас будущее Зинченко связано с «Сити», – приводит слова Прудникова Calcionapoli24.

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