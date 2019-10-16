Смолов объявил о завершении ремонта сельского дома культуры Форвард «Локомотива» и сборной России сообщил о завершении ремонта дома культуры в селе Костин Лог (Алтайский край).

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Смолов пожертвовал 400 из 414 тысяч рублей, которые требовались для проведения работ.

– Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в доме культуры. В отдельности хочу отметить ребят из агентства Chicken Curry, особенно Сашу Гудкова и Вову Маркони. Рад и горд, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. По возможности приеду туда и сам на все посмотрю, – сказал Смолов в своем инстаграме.