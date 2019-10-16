Смолов объявил о завершении ремонта сельского дома культуры

Смолов пожертвовал 400 из 414 тысяч рублей, которые требовались для проведения работ.
– Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в доме культуры. В отдельности хочу отметить ребят из агентства Chicken Curry, особенно Сашу Гудкова и Вову Маркони. Рад и горд, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. По возможности приеду туда и сам на все посмотрю, – сказал Смолов в своем инстаграме.
Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Гамула: Мамаев в «Ростове» старается, показывает интеллект Бывший главный тренер ростовчан рассказал о первых тренировках с желто-синими Павла Мамаева и оценил выступление Алексея Ионова за сборную России. 15.10.2019 18:15 Футбол Григорьевская Юлия Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Хоть один позитив за день». Бобровский встретился с Панариным, а Дадонов – с Гусевым Чего угодно готов был ожидать в раздевалке «Флориды» после суперволевой выездной победы над «Нью-Джерси» (6:4), но что все репортеры первым делом ринутся терзать Сергея Бобровского… 15.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Берг забил Испании, Крал победил Англию. Легионеры РПЛ в матчах за свои сборные Октябрьская пауза на матчи сборных для футболистов РПЛ удалась на славу. 16.10.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем