Станислав Черчесов: Только главные тренеры ничего не понимают в футболе

Также специалист не читает спортивную прессу.
– Главный тренер должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим, то есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума.
Как известно, на стадионе во время матча только два дебила – главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу, – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
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