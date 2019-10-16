На матч женских сборных Англии и Германии продано около 90 000 билетов Европейский рекорд будет побит, а мировой – вряд ли.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что на матч между женскими сборными Англии и Германии проданы все билеты. Встреча пройдет 9 ноября на стадионе «Уэмбли» вместимостью 90 000 зрителей.

Самым посещаемым матчем в истории женского футбола стал финал чемпионата мира-1999, в котором сыграли США и Китай. На трибуны стадиона в Пасадене пришло 90 185 человек.

Европейский рекорд принадлежит финалу Олимпиады-2012 – 80 203 человека на матче США – Япония.