Тео Эрнандес: У Пиоли четкие идеи, «Милан» может быть в четверке «Милан» идет десятым после семи туров серии A.

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Защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался о перспективах команды под руководством нового главного тренера Стефано Пиоли.

«Очевидно, что для тренера лучше начинать сезон, чем приходить по ходу него, – приводит Football Italia слова 22-летнего француза. – Но и такое случается в футболе.

У нас теперь есть тренер, которого я считаю очень хорошим. Уверен, что у нас вместе все получится. До этого я был не знаком с ним, но у него четкие идеи.

Считаю, что мы можем финишировать в первой четверке, потому что у нас есть состав, чтобы быть там».

Напомним, на прошлой неделе «Милан» отправил в отставку главного тренера Марко Джампаоло и назначил на его место Пиоли.

После семи туров у команды девять очков и десятое место в турнирной таблице серии A.

Дебют Пиоли на посту главного тренера команды состоится 20 октября в домашнем матче с «Лечче».