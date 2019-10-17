Доменико Тедеско: У «Спартака» непростая ситуация, но, все проанализировав, я подписал контракт

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что при подписании контракта с клубом его не смущала нынешнее положение команды.
«Мы с моими помощниками видели турнирную таблицу, знали последние результаты команды – и понимали, что все складывается не очень хорошо, – приводит Sport24.ru слова Тедеско. – Мы в непростой ситуации. Но, проанализировав множество вещей – состояние всех футболистов, потенциал как команды, так и клуба, взаимоотношения с фанатами, – я подписал контракт. И вот я здесь».
Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Дебют Тедеско на посту главного тренера состоится 19 октября в матче с «Рубином» на «Открытие Арене».
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