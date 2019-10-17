Доменико Тедеско: Для меня Джикия – член тренерского штаба

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об общении с игроками команды.
«Я поговорил с некоторыми игроками, с кем-то еще поговорю, – приводит «Чемпионат.com» слова немца. – Например, уже пообщался с (Георгием) Джикией. Он знает лигу, футболистов и клуб. Для меня он член тренерского штаба. Мы говорили в целом о ситуации, о его матчах за сборную России, о его самочувствии, потому что он пропустит следующий матч».
Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Дебют Тедеско на посту главного тренера состоится 19 октября в матче с «Рубином» на «Открытие Арене».
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