Доменико Тедеско: Меня не волнуют лайки и дизлайки Главный тренер «Спартака» не пользуется социальными сетями.

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как относится к социальным сетям.

«Мне не нравится, – приводит «Чемпионат.com» слова немца. – Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то я провожу его с семьей или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки».

Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Дебют Тедеско на посту главного тренера состоится 19 октября в матче с «Рубином» на «Открытие Арене».