Сергей Семак: Травм нет, но матчи сборных – всегда проблема для тренеров - Советский спорт
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17 октября 2019 11:22ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: Травм нет, но матчи сборных – всегда проблема для тренеров

«Зенит» примет «Ростов» в 13-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии подходит команда к матчу 13-го тура с «Ростовом».

«Травм нет, но матчи сборных – всегда проблема для тренерского штаба, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Команда собралась в полном составе только сегодня.

Во время паузы мы смотрели матчи сборных – и сборной России, и других команд, в которых играют зенитовцы».

Напомним, после 12 туров у «Зенита» и «Ростова» по 26 очков. Вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром» команды возглавляют турнирную таблицу.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет 19 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).

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