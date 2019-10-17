Сергей Семак: Очки, набранные «Ростовом», абсолютно заслуженные «Зенит» примет «Ростов» в 13-м туре премьер-лиги.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Ростовом» высказался о сопернике своей команды.

«Ростов» здорово играет в быстрых атаках, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба, – у них очень квалифицированные специалисты, которые могут обыграть, решить эпизод, исполнить стандарт. Очки, набранные ростовчанами, абсолютно заслуженные».

Напомним, после 12 туров у «Зенита» и «Ростова» по 26 очков. Вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром» команды возглавляют турнирную таблицу.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет 19 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).