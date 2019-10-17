Сергей Семак: Шомуродов действует блестяще, он открытие чемпионата «Зенит» сыграет с «Ростовом» в 13-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Ростовом» высказался о форварде соперника Элдоре Шомуродове.

«Элдор сейчас действует просто блестяще – это касается и завершения, и движения, и работы на команду, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Понятно, что все футболисты группы атаки «Ростова», не говоря уже об обороне, выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды.

Что касается Шомуродова, то он – открытие чемпионата в хорошем смысле, хороший футболист. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков».

Напомним, в 12 матчах 24-летний нападающий сборной Узбекистана забил десять голов и сделал две результативные передачи.

После 12 туров у «Зенита» и «Ростова» по 26 очков. Вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром» команды возглавляют турнирную таблицу.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет 19 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).