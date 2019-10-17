Сергей Семак: Изначально надеялись, что Малком может обойтись консервативными методами лечения Бразилец выбыл до зимней паузы.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Ростовом» рассказал о травме полузащитника Малкома, который будет восстанавливаться до зимней паузы.

«Изначально надеялись, что можно обойтись консервативными методами лечения, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Была надежда, что не потребуется операция.

Следующий этап после консервативного – операционный. Надеюсь, проблема исчезнет. Рассчитывали и надеялись, что Малком поможет нам в осенней части чемпионата России и особенно – в Лиге чемпионов. Это жизнь, спорт, к сожалению, не получилось».

Напомним, на прошлой неделе «Зенит» сообщил о том, что 22-летний бразилец перенес операцию в Финляндии. До этого генеральный директор клуба Александр Медведев сообщал, что у игрока повреждение бедра.

Малком перешел в «Зенит» в августе из «Барселоны». После этого он дважды выходил на замену – в матчах с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0).