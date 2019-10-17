Роман Шаронов: Не знаем, как будет играть «Спартак», есть информация только по «Шальке» «Рубин» станет первым соперником «Спартака» после назначения Тедеско.

Тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 13-м туре премьер-лиги.

«Понятно, что мы не знаем, как будет играть «Спартак», только есть информация, как играл «Шальке», – приводит KazanFirst слова Шаронова. – Сейчас делаем акцент на свою игру, но понято, что есть определённая информация по «Спартаку» – я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют, но, безусловно, с новым главным тренером изменения будут».

Напомним, в понедельник «Спартак» объявил о назначении новым главным тренером немца Доменико Тедеско, который в 2017-2019 годах тренировал «Шальке».

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).