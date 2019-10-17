Доменико Тедеско: Федун очень много делает для «Спартака», мы должны не подвести его Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник.

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Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о владельце клуба Леониде Федуне.

«Клубу важно иметь хороший основательный фундамент, без которого никуда, – приводит Sport24.ru слова немца. – А мистер Федун – и я это знаю – он большой фанат «Спартака». Он делает очень много для команды, игроков, фанатов. А мы с командой должны не подвести его и добиться результата».

Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Дебют Тедеско на посту главного тренера состоится 19 октября в матче с «Рубином» на «Открытие Арене».