«Арсенал» продлил контракт с Горбатенко - Советский спорт
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17 октября 2019 15:05ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» продлил контракт с Горбатенко

Полузащитник выступает за клуб с 2016 года.

«Арсенал» объявил в официальном твиттере о продлении контракта с полузащитником Игорем Горбатенко. Новое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до мая 2022 года.

Горбатенко перешел в «Арсенал» в январе 2016 года из «Крыльев Советов» на правах аренды, а летом того же года заключил с клубом полноценный контракт.

Горбатенко провел за команду 113 матчей, в которых забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.

Ранее воспитанник «Крыльев Советов», выступал за «Спартак», «Урал», «Динамо» (Брянск) и «Шинник».

Напомним, после 12 туров «Арсенал» набрал 14 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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