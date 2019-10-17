«Арсенал» продлил контракт с Горбатенко Полузащитник выступает за клуб с 2016 года.

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«Арсенал» объявил в официальном твиттере о продлении контракта с полузащитником Игорем Горбатенко. Новое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до мая 2022 года.

ПФК «Арсенал» продлил контракт с Игорем Горбатенко!



Контракт с Игорем заключен до мая 2022 года. pic.twitter.com/GEZwt0KMry — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 17, 2019

Горбатенко перешел в «Арсенал» в январе 2016 года из «Крыльев Советов» на правах аренды, а летом того же года заключил с клубом полноценный контракт.

Горбатенко провел за команду 113 матчей, в которых забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.

Ранее воспитанник «Крыльев Советов», выступал за «Спартак», «Урал», «Динамо» (Брянск) и «Шинник».

Напомним, после 12 туров «Арсенал» набрал 14 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги.