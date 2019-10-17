Банда, грабившая дома игроков «Реала» и «Атлетико», задержана в Испании Испанская полиция арестовала четырех участников преступной группы, специализировавшихся на ограблении домов известных футболистов.

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По информации Marca, в ходе операции, проведенной в Мадриде и Толедо, предполагаемые преступники были арестованы и найдены некоторые ценности, пропавшие из домов игроков.

Напомним, что за последние месяцы в результате ограбления пострадали дома Томаса Партея, Каземиро, Иско, Зинедина Зидана и Альваро Мораты.

Отметим, что если в случае с Томасом Партея в доме находилась экономка, то во время ограбления в доме Мораты были его жена и дети.