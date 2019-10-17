ЦСКА хочет снизить сумму выкупа за Сантоса ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама», сообщает Sport24.ru.

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По информации издания, несмотря на то, что согласно договору, ЦСКА имеет право выкупа футболиста за пять миллионов евро, руководство армейцев намерено снизить цену, так как считает ее завышенной.

Отмечается, что в ближайшее время стороны приступят к переговорам.

Напомним, что 20-летний хавбек перешел в ЦСКА из «Васку да Гама» на правах аренды до конца 2019 года.