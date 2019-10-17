ЦСКА хочет снизить сумму выкупа за Сантоса - Советский спорт
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17 октября 2019 16:31Футбол

ЦСКА хочет снизить сумму выкупа за Сантоса

ЦСКА хочет выкупить контракт левого полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гама», сообщает Sport24.ru.

По информации издания, несмотря на то, что согласно договору, ЦСКА имеет право выкупа футболиста за пять миллионов евро, руководство армейцев намерено снизить цену, так как считает ее завышенной.

Отмечается, что в ближайшее время стороны приступят к переговорам.

Напомним, что 20-летний хавбек перешел в ЦСКА из «Васку да Гама» на правах аренды до конца 2019 года.

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