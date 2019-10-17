Тедеско познакомился со сборниками «Спартака» Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к первому матчу после перерыва, связанного с играми национальных команд.

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Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.

Также, к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно.

В субботу, 19 октября, красно-белые в рамках 13-го тура российской премьер-лиги на своем поле встретятся с «Рубином».