Роман Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России?

- Тут вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти и ее надо вытаскивать, и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент. Понятно, что «Спартак» не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть.
Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию. Вообще, два или три месяца слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение, - приводит слова Павлюченко Sport24.ru.
Напомним, что Тедеско возглавил красно-белых в минувший понедельник. Дебютный матч немецкого специалиста на посту главного тренера «Спартак» состоится в субботу, 19 октября, в рамках 13-го тура российской премьер-лиги против «Рубина».
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