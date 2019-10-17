Роман Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 октября 2019 18:30Футбол

Роман Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России?

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

- Тут вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти и ее надо вытаскивать, и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент. Понятно, что «Спартак» не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть.

Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию. Вообще, два или три месяца слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение, - приводит слова Павлюченко Sport24.ru.

Напомним, что Тедеско возглавил красно-белых в минувший понедельник. Дебютный матч немецкого специалиста на посту главного тренера «Спартак» состоится в субботу, 19 октября, в рамках 13-го тура российской премьер-лиги против «Рубина».

Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Умар Нурмагомедов: Наша семья непричастна к нападению на Мирзаева Ведущий пресс-конференции: Хабиб должен сейчас быть в Кремле Нурмагомедов отказался от пресс-конференции
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 09:25 Теннис Липкин Антон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Тихонов предсказал массовый отток спортсменов за границу Владимир Драчев: Переход Подчуфаровой надо будет согласовать с IBU Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России
Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался «Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах дня в НХЛ. 15.10.2019 08:00 Хоккей Костяев Иван
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 17.10.2019 10:09 Хоккей Костяев Иван
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей
Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:30 Футбол Роман Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России?
18:22 Хоккей Александр Ардашев: Надеялись, что сможем первый период с «Адмиралом» сыграть без пропущенных шайб
18:06 Биатлон Дмитрий Васильев: Переход Подчуфаровой обсуждается, словно от нас собирается уходить Бьорндален
17:54 Теннис Блинкова обыграла Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале турнира в Люксембурге
17:34 Теннис Вероника Кудерметова: Удалось выстоять против Свитолины только благодаря поддержке зрителей
17:18 Футбол Тедеско познакомился со сборниками «Спартака»
17:06 Футбол «Ахмат» дома переиграл «Локомотив» в молодежном первенстве
16:56 Футбол Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу
16:31 Футбол ЦСКА хочет снизить сумму выкупа за Сантоса
16:26 Футбол Банда, грабившая дома игроков «Реала» и «Атлетико», задержана в Испании
16:09 Хоккей Александр Гулявцев – об 1:0 с «Северсталью»: В ущерб личным голам и очкам ребята сыграли на команду
16:05 Хоккей Денис Кокарев: Есть желание забраться со «Спартаком» максимально высоко
16:03 Хоккей Андрей Разин: Вратарь «Амура» выиграл матч
15:59 Хоккей Сергей Светлов: Жаль, что не реализовали ни одного буллита
15:56 Хоккей Александр Ардашев: Третий гол вдохновил игроков «Локомотива»
15:53 Теннис Кудерметова выбила Свитолину на «Кубке Кремля»
15:41 Теннис Даниил Медведев: Дзюба выпрыгнет выше, а пробегу быстрее я
15:34 Хоккей Джон Таварес: Хоккейное чутье Михеева впечатляет
15:25 Футбол Доменико Тедеско: Не исключаю, что Жиго и Айртон сыграют с «Рубином»
15:19 Хоккей «Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика