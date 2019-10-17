Роман Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

- Тут вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти и ее надо вытаскивать, и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент. Понятно, что «Спартак» не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть.

Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию. Вообще, два или три месяца слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение, - приводит слова Павлюченко Sport24.ru.

Напомним, что Тедеско возглавил красно-белых в минувший понедельник. Дебютный матч немецкого специалиста на посту главного тренера «Спартак» состоится в субботу, 19 октября, в рамках 13-го тура российской премьер-лиги против «Рубина».