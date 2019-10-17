Сергей Кирьяков: Тедеско – представитель одной из самых сильных футбольных школ мира Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

- Первые матчи, как правило, проходят на ура, а потом начинается рутинная работа, здесь, наверное, и узнаем все про Тедеско и его возможности. Молодой серьезный специалист, а покажет только время. Тедеско – представитель одной из самых сильных футбольных школ мира. Знаю по себе, что обучение в Германии тяжелое, но специалисты там получают огромный объем знаний, - цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что Тедеско возглавил красно-белых в минувший понедельник. Дебютный матч немецкого специалиста на посту главного тренера «Спартак» состоится в субботу, 19 октября, в рамках 13-го тура российской премьер-лиги против «Рубина».