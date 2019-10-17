Роман Павлюченко: На месте Дзюбы поиграл лучше бы в хорошем середнячке чемпионата Англии Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» в итальянский «Интер».

- Мне кажется, если Дзюба попадет в хороший европейский клуб, то он может еще вырасти на один шаг вперед и по-другому себя реализовать. Если бы у меня стоял выбор между «Интером» и «Эвертоном», то я бы выбрал «Эвертон». Я бы поиграл лучше в хорошем середнячке в чемпионате Англии - это мое мнение, - цитирует Павлюченко Sport24.ru.

По информации ilgiornale.it, что миланский клуб ищет замену нападающему Алексису Санчесу, получившему травму во время товарищеского матча в составе сборной Чили против Колумбии (0:0). Как отмечает издание, среди кандидатов на замену чилийцу значатся нападающий «Челси» Оливье Жиру и нападающий российской сборной Артем Дзюба.