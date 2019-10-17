Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус может пропустить шесть-семь недель из-за травмы паха.

- Рыбусу предстоит пройти углубленное медицинское обследование, чтобы понимать, нужна будет операция или нет. Футболист может пропустить шесть-семь недель из-за травмы паха. Это повреждение Мацей получил в матче с «Краснодаром» в сентябре 2018-го, он уже год играет на уколах, - приводит «РИА Новости» слова своего источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что польский защитник железнодорожников в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах.