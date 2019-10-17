Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо (США).

Как сообщает пресс-служба московской команды, 15 января красно-белые сыграют с «Коринтиансом», а 18 января встретятся с «Палмейрасом».

Напомним, что шестой по счету ежегодный турнир Florida Cup пройдет с 13 по 20 января 2020 года. Соперниками «Спартака» станут бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.

Ранее победителями Florida Cup становились «Кельн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».