Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

Как сообщает пресс-служба московской команды, 15 января красно-белые сыграют с «Коринтиансом», а 18 января встретятся с «Палмейрасом».
Напомним, что шестой по счету ежегодный турнир Florida Cup пройдет с 13 по 20 января 2020 года. Соперниками «Спартака» станут бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.
Ранее победителями Florida Cup становились «Кельн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».
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