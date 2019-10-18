Роман Шаронов: То, что я было на видео, – я говорил не на камеру, а игрокам «Рубин» публиковал видео с речами Шаронова после матчей.

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Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как возникла идея с видеороликами с его обращениями к команде после матчей.

В начале сезона «Рубин» публиковал видео, на которых Шаронов выступает с речью перед игроками. Публикация видео прекратилась после того, как РФС оштрафовал клуб на один миллион рублей из-за того, что Шаронов фактически исполнял обязанности главного тренера, тогда как официально им является испанец Эдуардо Докампо.

– Мы понимаем, что раздевалка – это важное место, – сказал Шаронов в интервью «БИЗНЕС Online». – То, что там происходит, нельзя превращать в шоу. Мы – футбольная команда в первую очередь. Важно понимать: то, что на видео – я говорил это не на камеру, а игрокам.

– Эти речи мы еще увидим?

– Все должно быть в меру.

Напомним, Шаронов не имеет права быть главным тренером команды премьер-лиги из-за отсутствия категории Pro.

После 12 туров «Рубин» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В 13-м туре 19 октября команда сыграет в гостях со «Спартаком».