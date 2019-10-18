Матчем «Ахмат» – «Локомотив» стартует 13-й тур премьер-лиги

«Ахмат» примет «Локомотив» в матче 13-го тура премьер-лиги.
После 12 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу с 26 очками. У «Ахмата» 12 очков и 14-е место. В предыдущем туре «Ахмат» под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова победил «Уфу» (1:0) и прервал семиматчевую безвыигрышную серию, во время которой команда чередовала поражения и ничьи. «Локомотив» в национальном чемпионате выиграл последние четыре матча.
В прошлом сезоне «Локомотив» дважды победил «Ахмат»: 2:0 – дома и 3:1 – в гостях. В предыдущий раз «Ахмат» набирал три очка в матче с «Локомотивом» 6 марта 2016 года благодаря победе в Грозном со счетом 2:1. Тогда команда называлась «Терек».
Матч «Ахмат» – «Локомотив» пройдет 18 октября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 19:30 (мск).
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